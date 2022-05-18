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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Австралия ввела новые антироссийские санкции

 

Австралия внесла в санкционный список ряд журналистов и госслужащих из России, включая генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, первого замдиректора ФСБ Сергея Королева, генерального директора RT Алексея Николова, временно исполняющего обязанности главы МЧС Александра Чуприяна, следует из данных на сайте министерства иностранных дел и торговли Австралии.

Под санкции попали военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин, ведущий ВГТРК Сергей Брилев, ведущий Первого канала Михаил Леонтьев, директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник, первый заместитель начальника Генштаба Николай Богдановский, гендиректор "Газпром-Медиа" Александр Жаров.

В списке оказалась также ЧВК "Вагнер".

Кроме того, меры были введены в отношении двух белорусских предприятий: производителя гусеничных машин "Минотор-Сервис" и ОАО "КБ Радар".

Также санкции затронули лишенного мандата депутата Верховной рады Украины Илью Киву и экс-депутата украинского парламента Тараса Козака.
 

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