Канада запретила въезд в страну примерно тысяче россиянам, включая президента РФ - канадский министр

Министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино объявил о запрете въезда в страну для примерно тысячи попавших ранее под санкции граждан России, включая российского президента Владимира Путина, из-за вторжения в Украину.

"Мы только что объявили о запрете на въезд в Канаду для примерно тысячи россиян, включая Путина и людей из его окружения", - написал Мендичино в твиттере.

По его словам, "все эти лица и так уже находятся под санкциями", однако "теперь им будет закрыт доступ" в Канаду.

Мендичино отметил, что Канада "продолжит поддерживать Украину в эту трудную для нее минуту".