США предложили ввести специальные тарифы на российскую нефть и доход отдавать Украине

Европейский союз может объединить импортные тарифы на российскую нефть с поэтапным введением нефтяного эмбарго. Такой подход предложила министр финансов США Джанет Йеллен, пишет Reuters.

Тарифная концепция будет представлена на встрече министров финансов G7 на этой неделе как экономически менее затратный способ выкачивания нефтяных доходов России.

Тарифный план направлен на то, чтобы удержать больше российской нефти на мировом рынке, ограничить скачки цен, вызванные полным эмбарго, и ограничить сумму денег, которую Россия может заработать на экспорте.

Деньги от тарифов предлагается направить в фонд восстановления и реконструкции Украины, добавила Йеллен.

В Минфине США считают, что, поскольку российская нефть продается со скидкой по сравнению с мировыми эталонными сортами нефти, тариф может быть установлен на уровне, который одновременно компенсирует часть этого разрыва и снизит прибыль России.

Но цена нефти должна оставаться настолько низкой, чтобы ее хватало на покрытие производственных затрат на добычу, и при этом чтобы цена сохраняла стимул России продолжать экспорт.

В США считают, что многие правительства хотят как можно быстрее прекратить покупать российскую нефть, но это сопряжено с опасением, что прямое эмбарго может значительно повысить цену на нефть.