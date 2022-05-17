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Парламент Финляндии проголосовал за подачу заявки на членство в НАТО
16:35 17.05.2022 |
Парламент Финляндии абсолютным большинством голосов поддержал подачу заявки на членство своей страны в НАТО.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Helsingin Sanomat.
За подачу заявки проголосовали 188 депутатов, только восемь были против.
Никто из депутатов не воздержался, трое отсутствовали на заседании.
"Сильная поддержка со стороны парламента руководства государства в продвижении членства Финляндии в НАТО. За то, чтобы подать заявку на членство, высказались 188 депутатов, против - 8. Долгая и стабильная линия внешней политики и политики безопасности, стремящаяся к консенсусу, действует и сегодня", - прокомментировала результат голосования премьер Санна Марин.
Президент Саули Ниинисте, за которым теперь финальное решение о подаче заявки, вероятнее всего примет его дистанционно, находясь с визитом в Швеции по приглашению короля Карла XVI Густава.
Если заявка будет подана и получит одобрение в парламентах всех стран-членов НАТО, для финального утверждения снова состоится голосование в парламенте Финляндии. Комитет по конституционным вопросам еще решает, нужно ли на этот случай обычное большинство, или по меньшей мере две трети голосов. Впрочем, дебаты показали мощную поддержку депутатов и получение такого количества голосов не должно быть проблемой.
Правительство Швеции 16 мая официально приняло решение о том, что страна после около 200 лет нейтралитета подаст заявку на членство в НАТО.
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