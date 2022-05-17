В Еврокомиссии объяснили, что будут считать нарушением санкций в расчетах с «Газпромом»

Расчеты европейских энергетических компаний с "Газпромом" должны производиться в евро.

Об этом сказал в комментарии представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в ответ на вопрос СМИ о том, какое у стран-членов пространство для маневра в связи с требованием России платить за газ в рублях, и можно ли открывать в "Газпромбанке" второй счет в рублях.

"Все, что выходит за рамки того, что открывается счет в валюте, указанной в контракте, в "Газпромбанке", производится оплата на этот счет и это считается финализацией оплаты - противоречит санкциям... Компании должны платить в валюте, предусмотренной контрактом. Остальное будет нарушением санкций. Если есть контракт с "Газпромом" в евро, а вы получаете счет в рублях и оплачиваете в рублях - это противоречит контракту", - отметил Эрик Мамер, добавив, что определенные рамки никак не менялись в течение последней недели.

На вопрос о контроле возможных нарушений санкций он сказал, что за соблюдение санкций в таком виде, как их утвердил Совет ЕС, отвечают страны-члены. По его словам, это не означает, что возможно сознательное игнорирование обхода санкций со стороны соответствующих национальных органов, потому что в таком случае Еврокомиссия может запускать процедуру о нарушении.