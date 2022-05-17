Финская Gasum подает в суд на «Газпром» за требование платить за газ в рублях

Финская государственная энергетическая компания Gasum решила подать в суд на российскую компанию "Газпром экспорт" за требование платить за газ в рублях.

Об этом говорится в заявлении на сайте Gasum, пишет "Европейская правда".

Gasum имеет долгосрочный контракт на поставку газа с российским "Газпром экспортом". В апреле российская компания направила письмо, в котором требовала, чтобы в дальнейшем платежи, согласованные в контракте на поставку, проходили в рублях вместо евро. Кроме того, "Газпром экспорт" выдвинул другие претензии по контракту на поставку.

"Gasum не принимает требования "Газпром экспорта" по переходу на рублевые платежи и, следовательно, не будет производить платежи в рублях или в соответствии с предложенной "Газпром экспортом" схемой платежей. Кроме того, у компаний есть значительные споры по другим претензиям, поданным по контракту. В общем, это то, с чем Gasum не может согласиться и решил передать споры по поводу договора поставки в арбитраж", - говорится в заявлении.

Gasum считает, что существует повышенный риск прекращения поставок природного газа по действующему контракту на поставку, а следовательно, импорт природного газа из России в Финляндию может прекратиться.

Gasum готовился к этой ситуации вместе со своими клиентами и национальными властями. В следующем летнем сезоне Gasum постарается обеспечить доступность природного газа своим финским потребителям через газопровод Balticconnector.