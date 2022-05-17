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Британские традиционные кафе fish & chips под угрозой закрытия из-за войны в Украине
14:06 17.05.2022 |
Традиционные британские кафе fish & chips - жареной в кляре рыбы и картофеля - под угрозой прекращения деятельности из-за войны в Украине, поскольку очень зависят от импорта из Украины и РФ.
Об этом в комментарии ряду СМИ, среди которых Sky News, рассказывают представители профильной ассоциации National Federation of Fish Friers (NFFF), пишет "Европейская правда".
Сети получали из Украины около половины всего масла, используемого для приготовления, основной поставщик муки - также Украина. С началом полномасштабной войны и мука, и растительное масло существенно подорожали.
Проблемы возникли и с рыбой - около 40% импортировали из России, которая теперь под санкциями, и российскую рыбу, скорее всего, придется заменять другой, более дорогой.
Вдобавок подорожание удобрений может отразиться на цене картофеля, а кроме того - растет стоимость электроэнергии и энергоносителей.
Руководитель ассоциации Эндрю Кук призывает правительство снизить НДС для индустрии, как во время пандемии коронавируса, заявляя, что без этого многим придется закрыться.
Некоторые кафе fish&chips в Британии работают еще с викторианской эпохи.
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