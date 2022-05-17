ВВП еврозоны в I квартале вырос на 0,3%, лучше прогноза

Экономика 19 стран еврозоны в первом квартале увеличилась на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют пересмотренные данные Статистического управления Европейского союза.

Таким образом, показатель был улучшен по сравнению с предварительной оценкой в 0,2%.

Аналитики в среднем не ожидали пересмотра с объявленного ранее уровня, по данным Trading Economics.

В годовом выражении объем ВВП еврозоны в январе-марте увеличился на 5,1%, а не на 5%, как сообщалось прежде.

Эксперты не прогнозировали пересмотра данного показателя.

Среди крупнейших экономик региона ВВП Германии увеличился на 0,2% в поквартальном сравнении, Испании - на 0,3%. Объем экономики Франции не изменился, а Италии - сократился на 0,2%.

Для сравнения: в четвертом квартале 2021 года рост ВВП еврозоны составил 0,3% в поквартальном сравнении и 4,7% в годовом.