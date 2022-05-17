Сенат поддержал голосование по пакету помощи Украине почти на $40 млрд

Сенат США большинством голосов одобрил голосование по пакету помощи Украине в размере $39,8 млрд, сообщают американские СМИ.

81 сенатор проголосовал "за" и 11 "против" по вопросу прекращения дебатов по предложению о принятии законопроекта.

Окончательное голосование по законопроекту назначено на конец недели.

Ранее сообщалось, что сенатор-республиканец США от штата Кентукки Рэнд Пол препятствует быстрому принятию законопроекта.

"Рэнд Пол только что единолично заблокировал оперативное предоставление помощи Украине. Он добивается от Сената включения в законопроект новых формулировок, хотя все равно в итоге планирует голосовать против него, ссылаясь на проблему госдолга и инфляции в США", - написал в твиттере журналист агентства Bloomberg Стивен Деннис.

"Если Украине будет предоставлен такой подарок, общий объем нашей помощи этой стране сравняется с военным бюджетом России, эти деньги у нас под ногами не валяются, нам придется брать их в долг у Китая, чтобы потом направить в Украину", - заявил сенатор Пол, чье выступление транслировал телеканал С-SPAN.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект в прошлый вторник.

Согласно результатам голосования, "за" высказались 368 конгрессменов, "против" - 57. Все законодатели, проголосовавшие против законопроекта, принадлежат к Республиканской партии.

Законопроект предусматривает выделение $6 млрд на помощь в обеспечении безопасности, включая обучение, поставку оборудования, оружия, материально-техническую поддержку, материалы и услуги для украинских вооруженных сил и национальных сил безопасности, а также $900 млн на поддержку беженцев, в том числе обеспечение их жильем и предоставление им языковых курсов.

Примерно $8,7 млрд из предусмотренных законопроектом средств пойдут в Фонд экономической поддержки "для удовлетворения неотложных потребностей Украины".

Отмечается, что законопроект, предложенный палатой представителей, включает дополнительные $3,4 млрд на военную и гуманитарную помощь Украине.