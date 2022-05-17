Министр финансов США сравнила санкции против РФ с мерами против нацистской Германии

Министр финансов США Джанет Йеллен сравнила санкции за войну России против Украины с попытками Соединенных Штатов лишить финансовых ресурсов нацистскую Германию во время Второй мировой войны. Выступая в Музее истории польских евреев POLIN в Варшаве в понедельник, 16 мая, она напомнила о том, что в 1940 году тогдашний министр финансов США Генри Моргентау убедил президента Франклина Рузвельта заморозить активы оккупированных нацистами Дании и Норвегии, несмотря на то, что США на тот момент были нейтральной страной.

Йеллен заявила о необходимости использовать уроки борьбы с нацизмом

Данные меры лишили нацистов возможности присваивать себе заморские богатства стран, в которые они вторглись. Кроме того, Моргентау убедил Рузвельта создать Совет по делам беженцев, занимавшийся спасением евреев с оккупированных нацистами территорий. Йеллен подчеркнула, что данные меры, а также усилия польских евреев, оказывавших сопротивление нацистам, стали уроками для оказания противодействия в войне России против Украины.

"Мы должны использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для борьбы с угнетением. И этот урок необходимо использовать сегодня", - подчеркнула глава Минфина США. Она указала, что ее страна полна решимости призвать Россию к ответу и поддерживать Украину.

После вторжения России в Украину США и другие западные страны ввели против РФ беспрецедентные финансовые санкции, в том числе заморозив активы российского Центробанка в иностранных валютах на сотни миллиардов долларов.