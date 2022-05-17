Глава МИД Австрии ответил, планирует ли страна в НАТО

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг прокомментировал возможность вступления нейтральной страны в НАТО на фоне намерения Финляндии и Швеции присоединиться к Альянсу.

Об этом Шалленберг говорил в кулуарах встречи министров ЕС в Брюсселе в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство APA.

Из его ответа следует, что страна не планирует кардинально изменять политику безопасности из-за российского вторжения в Украину и присоединяться к НАТО по примеру Финляндии и Швеции. Шалленберг сказал, что у Австрии совершенно другая история, чем имеют эти две страны.

"У нас совсем другая географическая ситуация. У нас совсем другая история, и я думаю, что это просто нужно учитывать", - сказал Шалленберг.

При этом он подчеркнул, что это не значит политический нейтралитет в Австрии.

"Нет нейтралитета в агрессивной войне", - сказал он о наступлении России в Украине.

"У нас очень четкая позиция, мы поддерживаем все санкции (против России) и делаем все, что в наших силах, по поддержке", - добавил он.

Австрия придерживается политики неприсоединения к союзам безопасности. Однако большинство ее границ соседствуют с Североатлантическим альянсом, поскольку она окружена членами НАТО, за исключением нейтральной Швейцарии и государства-карлика Лихтенштейна.