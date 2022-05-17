Финансовые новости
- |
- 17.05.22
- |
- 12:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Словакия хочет построить автомагистраль до украинской границы
08:46 17.05.2022 |
В словацком правительстве рассматривают вопросы строительства автомагистрали до пункта пропуска Вишне Немецкое на границе с Украиной.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на aktuality, об этом заявил министр транспорта и строительства Словакии Андрей Долежал.
Он уточняет, что до сих пор такая стройка не была среди приоритетов, однако ситуация изменилась. По его словам, с начала войны резко возросло количество грузовиков, направляющихся к границе, в то время как дорога там в плохом состоянии.
Министр уточняет, что уверен - через некоторое время движение товаров пойдет и с востока на запад. "Мы верим, что однажды Украина восстановится", объясняет он, а соответственно - вырастет и товарооборот и потребность в такой автомагистрали только усилится.
В словацком правительстве планируют обсудить этот вопрос с украинским и польским министрами инфраструктуры, а также их коллегами из стран Балтии.
Примерная стоимость строительства оценивается в более миллиарда евро. При этом Долежал предполагает, что эту сумму можно получить от Еврокомиссии.
"Для этого, в дополнение к структурным фондам и плану восстановления Украины, следует прописать и дополнительный пакет для ее соседей",- объясняет он.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Глава посольства США: Украина тоже может вступить в НАТО без ПДЧ
|Наступление РФ затормозилось на 30 дней, потеряна треть собранной армии - разведка Британии
|Капкан для Зеленского. Как Онуфрий спасает УПЦ МП
|Рада возобновила ответственность за неуплату налогов во время войны
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Министр финансов ФРГ готов обсудить идею конфискации иностранных активов ЦБ РФ
|Максимальное падение за всю историю России: выдачи ипотеки рухнули в четыре раза
|Сенат поддержал голосование по пакету помощи Украине почти на $40 млрд
|Министр финансов США сравнила санкции против РФ с мерами против нацистской Германии
|Глава МИД Австрии ответил, планирует ли страна в НАТО
|Косово присоединилось к санкциям ЕС и США против России
Это интересно
|Bentley становятся слишком тяжелыми для обычных водителей
|Затраты на цифровую трансформацию в 2022 году достигнут $1,8 трлн в мировом масштабе
|Детям полезно играть в видеоигры — они развивают интеллект, выяснили шведские учёные
|Rolls-Royce представил обновленный Phantom
|Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter. Акции соцсети рухнули на 20%
|В Google Картах появился режим Immersive View, объединяющий Street View со спутниковыми снимками
|Норвегия соединит свои города электрическими гидросамолётами Elfly