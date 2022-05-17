Словакия хочет построить автомагистраль до украинской границы

В словацком правительстве рассматривают вопросы строительства автомагистрали до пункта пропуска Вишне Немецкое на границе с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на aktuality, об этом заявил министр транспорта и строительства Словакии Андрей Долежал.

Он уточняет, что до сих пор такая стройка не была среди приоритетов, однако ситуация изменилась. По его словам, с начала войны резко возросло количество грузовиков, направляющихся к границе, в то время как дорога там в плохом состоянии.

Министр уточняет, что уверен - через некоторое время движение товаров пойдет и с востока на запад. "Мы верим, что однажды Украина восстановится", объясняет он, а соответственно - вырастет и товарооборот и потребность в такой автомагистрали только усилится.

В словацком правительстве планируют обсудить этот вопрос с украинским и польским министрами инфраструктуры, а также их коллегами из стран Балтии.

Примерная стоимость строительства оценивается в более миллиарда евро. При этом Долежал предполагает, что эту сумму можно получить от Еврокомиссии.

"Для этого, в дополнение к структурным фондам и плану восстановления Украины, следует прописать и дополнительный пакет для ее соседей",- объясняет он.