США готовят пакет на $11 миллиардов для реагирования на риск глобального голода

Белый дом прорабатывает с Конгрессом возможность утверждения пакета реагирования на угрозы глобальной продовольственной безопасности, предусматривающего выделение $11 миллиардов в течение следующих трех лет.

Об этом заявила во время специального прессбрифинга постоянный представитель США при ООН посол Линда Томас-Гринфилд, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Мы готовы обеспечить более $1 миллиарда в течение следующих месяцев для гуманитарной поддержки тех стран, которые пострадали от неспровоцированной войны России против Украины, и (для реагирования - ред.) на масштабные последствия для всего мира. Мы работаем с Конгрессом над тем, чтобы инвестировать более $11 миллиардов в течение следующих трех лет, чтобы реагировать на угрозы продовольственной безопасности», - сказала посол.

Она подчеркнула, что ситуация с голодом, в частности, в странах Африки и Ближнего Востока, в последнее время оставалась сложной. Однако с тех пор, как россия начала блокировать критически важные порты в Украине и уничтожать гражданскую инфраструктуру, в том числе зернохранилища, угроза голода в этих регионах стала реальнее.

«Это - кризис для всего мира, и потому он касается ООН. На нас лежит ответственность за миллионы людей, которые не знают, где найти еду, как прокормить свои семьи», - подчеркнула Томас-Гринфилд.

Она подтвердила, что на международном уровне продолжаются дискуссии о возможностях установления гуманитарных коридоров для транспортировки пищевых продуктов. "Мы знаем, что Черное море заминировано, россияне в дальнейшем не дают украинским судам зайти или выйти", - отметила посол.

По ее словам, эти вопросы поднимал в контактах с российской стороной лично генсек ООН: «Мы также обсуждаем эти вопросы с украинцами, как мы можем получить доступ к продукции, которую Украина может предоставить на внешний рынок».

Томас-Гринфилд назвала эту ситуацию «неотложной», а также нуждающейся в немедленном реагировании. «Мы уже видим последствия для Украины, и мы делаем все возможное, чтобы смягчить их, в том числе, пытаясь обеспечить вывоз украинского зерна на рынки», - отметила постоянная представительница США при ООН.

Как сообщал Укринформ, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FАО), по состоянию на начало мая около 25 млн тонн зерна остаются невывезенными в Украине из-за блокирования россией морских портов и проблем с инфраструктурой. В ООН неоднократно заявляли о риске голода из-за блокирования экспорта продовольствия из Украины.