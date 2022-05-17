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Риск дефолта в Сальвадоре значительно вырос из-за падения биткойна
22:54 16.05.2022 |
Резкое снижение стоимости большинства криптовалют на рынке увеличило вероятность дефолта в Сальвадоре, пишет The Wall Street Journal. Госдолг страны превышает 24 млрд долларов США, при этом активы Сальвадора, номинированные в биткойне и составляющие 100 млн долларов до снижения цен на рынке криптовалют подешевели на треть ($38 млн на сегодняшний день). Кроме того, в январе 2023 года Сальвадор должен будет выплатить 800 млн долларов по облигациям. В начале мая агентство Moody's понизило долговой рейтинг Сальвадора до Caa3, что означает «высокий риск дефолта».
Министр финансов Сальвадора Алехандро Селайя заявил, что выпуск биткойн-облигаций был отложен из-за падения стоимости криптовалюты. Несмотря на нестабильную ситуацию на крипторынке, 9 мая президент страны Найиб Букеле объявил о покупке 500 BTC (15,3 млн долларов на момент сделки).
Переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о кредите в размере 1,3 млрд долларов в прошлом году зашли в тупик из-за решения Букеле сделать биткойн законным платёжным средством Сальвадора. Обе стороны всё ещё ведут переговоры о сокращении бюджетного дефицита и задолженности страны, а также о минимизации рисков, связанных с переходом страны на виртуальную валюту. В начале этого года МВФ призвал Сальвадор лишить биткойн статуса законного платёжного средства из-за рисков для финансовой стабильности.
По состоянию на март 2022 года 14% предприятий в Сальвадоре использовали биткойн для совершения сделок. Согласно исследованию государственной Торговой палаты, более 90% компаний заявили, что признание биткойна платёжным средством никак не повлияло на их доход. Из 337 опрошенных компаний 71% были классифицированы как малые предприятия, 13% - как средние и 16% - как крупные.
В феврале Найиб Букеле заявил, что упростит получение гражданства для криптоинвесторов. Он добавил, что этот шаг должен улучшить экономическую ситуацию в стране.
В то же время 17 мая президент Сальвадора ожидает с визитом представителей тридцати двух мировых ЦБ и двенадцати финансовых органов (из 44 стран), чтобы обсудить финансовую доступность, цифровую экономику, обслуживание населения не имеющего доступ к банкам, внедрение биткойна и преимущества использования криптовалюты в финансовой системе Сальвадора.
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