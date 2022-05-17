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Эрдоган не снимает блокаду вступления Финляндии и Швеции в НАТО
22:18 16.05.2022 |
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что делегациям Швеции и Финляндии не следует приезжать в Анкару, чтобы убедить ее одобрить их заявку на членство в НАТО, потому что Турция их не поддержит.
Об этом Эрдоган сказал на пресс-конференции в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
Эрдоган заявил, что Турция не одобрит их заявки на вступление в НАТО, назвав Швецию "рассадником" террористических организаций и добавив, что в их парламенте есть террористы.
На прошлой неделе в пятницу Эрдоган открыто выступил против присоединения к Альянсу двух стран, уже официально объявивших о намерении подать заявки на вступление в НАТО.
НАТО является организацией, в которой для принятия новых членов необходимо согласие всех государств-членов.
Ранее министр обороны Швеции заявил, что Швеция начнет дипломатические переговоры с Турцией, чтобы попытаться преодолеть возражения Анкары по поводу ее плана вступить в НАТО.
"Мы пошлем группу дипломатов для обсуждения и диалога с Турцией, чтобы мы могли увидеть, как это можно решить и о чем на самом деле речь", - сказал он.
Турция заявила, что хочет, чтобы обе страны прекратили поддержку на своей территории курдов, которых Анкара считает террористами, и отменили запреты на продажу некоторых видов оружия Турции.
Ранее генсек НАТО заявил, что замечания Турции, обещавшей заблокировать вступление этих двух государств в Альянс, будут решены.
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