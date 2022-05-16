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Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП и инфляции из-за вторжения России в Украину
15:24 16.05.2022 |
Вторжение России в Украину и вызванный этим скачок цен на энергоносители и сырье сократят экономический рост еврозоны в 2022 и в 2023 годах. Европейская комиссия прогнозирует рост инфляции до рекордного уровня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Еврокомиссия снизила свой прогноз роста для 19 стран зоны евро до 2,7% в этом году с 4,0%, прогнозируемых в феврале, незадолго до начала войны. Рост замедлится до 2,3% в следующем году, что также ниже 2,7%, ожидавшихся ранее.
Этот прогноз является первой комплексной оценкой экономических издержек войны России против Украины для 19 стран зоны евро и 27 стран ЕС.
"Перспективы экономики ЕС до начала войны заключались в длительном и устойчивом росте. Но вторжение России в Украину поставило новые проблемы, как раз в тот момент, когда Союз оправился от экономических последствий пандемии", - говорится в сообщении Еврокомиссии.
Инфляция, которую Европейский центральный банк хочет сохранить на уровне 2,0%, составит 6,1% в этом году, прогнозирует Еврокомиссия, и снизится до 2,7% в следующем году. Перед войной Еврокомиссия ожидала, что цены вырастут на 3,5% в 2022 году и на 1,7% в 2023 году.
"Оказывая дальнейшее повышательное давление на цены на сырьевые товары, вызывая новые перебои с поставками и увеличивая неопределенность, война усугубляет ранее существовавшие препятствия для роста, которые, как ожидалось ранее, ослабнут", - говорится в сообщении.
Тем не менее, несмотря на государственные расходы на сдерживание роста цен на энергоносители и поддержку миллионов беженцев из Украины, совокупный дефицит государственного бюджета ЕС должен сократиться в 2022 году до 3,6% ВВП с 4,7% в 2021 году, поскольку временные меры поддержки в условиях COVID-19 отменяются. Еврокомиссия заявила, что в 2023 году она должна упасть до 2,5%.
В еврозоне совокупный дефицит сократится вдвое до 3,7% в этом году по сравнению с 2021 годом и еще больше упадет до 2,5% в следующем году, в то время как совокупный государственный долг еврозоны упадет до 94,7% ВВП с 97,4% в 2021 году и еще больше уменьшится до 92,7% в 2023 году.
Кроме того, несмотря на более медленный рост, безработица в еврозоне снизится до 7,3% рабочей силы в этом году и до 7,0% в 2023 году с 7,7% в 2021 году.
Ранее МВФ прогнозировал, что из-за российского вторжения в Украину экономический рост в 19 странах, использующих евро, в 2022 году составит 2,8%, что на 1,1 процентных пункта ниже прогноза в январе.
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