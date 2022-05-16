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Швейцария на референдуме поддержала упрощение донорства органов
12:55 16.05.2022 |
Граждане Швейцарии на референдуме поддержали законопроект, разрешающий изъятие органов "по умолчанию".
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo, на прошедшем 15 мая референдуме эту инициативу поддержало 60,2% граждан страны.
Явка составила лишь 39,7%, несмотря на то, что референдум был признан состоявшимся. Одобрение инициативы на референдуме означает, что для вступления в силу законопроект не требует дополнительных голосований.
Расширение возможностей донорства органов означает, что все жители страны являются потенциальными донорами, кроме тех, кто при запретил изъятие своих органов.
Это полностью изменяет действующий принцип донорства. Сейчас для трансплантации органа умершего человека требовалось его прижизненное согласие, или согласие родственников.
Однако, как говорится, в большинстве случаев родственники умерших такого согласия не дают.
Как отмечает издание, такое изменение повышает шансы выжить для 1400 человек, находящихся в очереди на органы. В прошлом году в Швейцарии в ожидании трансплантации скончались 72 человека.
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