Финансовые новости
- |
- 16.05.22
- |
- 10:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Новая президент Венгрии осудила агрессию Путина и поддержала вступление Украины в ЕС
08:33 16.05.2022 |
Новая президент Венгрии Каталина Новак во время церемонии инаугурации в субботу озвучила позицию относительно войны России против Украины.
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Telex.
Новак назвала 10 пунктов, в которых изложена позиция по поводу российского вторжения и отношения к Украине:
- Мы осуждаем путинскую агрессию, вооруженное нападение на суверенное государство.
- Мы навсегда скажем "нет" всем усилиям восстановить Советский Союз.
- Мы, венгры, хотим мира здесь и в соседних странах, мы хотим мира, а не войны.
- Мы требуем расследования и наказания военных преступлений.
- Мы не нейтральны, мы на стороне невинных жертв и правды. Мы выполняем свои обязательства в рамках ЕС и НАТО, но, если этого захотят венгерские интересы, мы скажем нет.
- Ни при каких обстоятельствах мы не хотим отказываться от своего суверенитета, за который неоднократно сражались, и постоянно развиваем наши оборонные силы.
- Мы поддерживаем вступление Украины в ЕС.
- Мы готовы жертвовать ради мира и не будем препятствовать помощи наших союзников, но мы не согласимся на решения, требующие от венгров больше жертв, чем вред, который они причиняют российскому агрессору.
- Мы рады быть посредником между сторонами войны.
- Мы настаиваем на обеспечении прав венгров, проживающих в Украине, как раньше, так и сейчас.
44-летняя Новак стала первой женщиной-президентом Венгрии, а также самым молодым президентом среди всех стран Евросоюза. Она заменила на должности ушедшего с должности Яноша Адера после завершения второго срока.
Новак занимала должность заместителя лидера "Фидес" Виктора Орбана и была министром по делам семьи, отвечавшей за программу экономической поддержки среднего класса, включая субсидии на жилье, государственные кредиты на жилье и снижение налогов.
Как известно, Венгрия не соглашается поддержать нефтяное эмбарго даже с исключением для себя и Словакии с Чехией, также очень зависимых от российской нефти, а для одобрения санкционного пакета необходимо единодушное решение всех 27 членов ЕС.
Среди последнего, в Будапеште заявили, что не будут блокировать эмбарго только при условии, что под него не попадет импорт нефти через трубопроводы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Капкан для Зеленского. Как Онуфрий спасает УПЦ МП
|Рада возобновила ответственность за неуплату налогов во время войны
|Рада утвердила указ президента о принудительном изъятии активов Сбербанка России и ВЭБ.РФ в Украине
|Финансирование и толчок к реформам: что даст Украине статус кандидата на членство в ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|МВФ увеличил вес доллара и юаня в корзине SDR на основе изменений в мировой торговле
|Беларусь теряет из-за санкций до 18 млрд долларов в год
|Россия национализировала заводы Renault. Будет выпускать «Лады» и «Москвичи»
|Reebok продал магазины в России
|В Португалии арестован дом Абрамовича стоимостью 10 млн евро
|Индия ввела запрет на экспорт пшеницы
Это интересно
|Норвегия соединит свои города электрическими гидросамолётами Elfly
|Представлен новый Land Rover Range Rover Sport
|В Google Chrome можно будет использовать подменные номера кредитных карт
|BMW перейдёт на более дешёвые аккумуляторы и снизит издержки на 30 %
|Renault продаст часть своего бизнеса Geely
|Panasonic собирается построить в США ещё одно предприятие по производству тяговых аккумуляторов
|Apple может отказаться от порта Lightning для iPhone в пользу USB Type-C в следующем году