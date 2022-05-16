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Швеция вслед за Финляндией решила вступать в НАТО. Позиция Турции не считается проблемой
08:18 16.05.2022 |
Правящая Социал-демократическая партия Швеции заявила, что поддерживает вступление страны в НАТО - это произошло через несколько часов после того, как премьер-министр Финляндии, Санна Марин, окончательно подтвердила решение страны добиваться членства в Североатлантическом альянсе.
От позиции шведских социал-демократов по этому вопросу зависело все: при их поддержке решение вступать в НАТО без труда наберет большинство в парламенте, но именно социал-демократы долгое время были против этого и изменение их позиции не сразу созрело даже после нападения России на Украину.
На протяжении 200 лет Швеция принципиально не вступала в военные союзы.
Практически для обеих стран изменится не так уж и много: и Швеция, и Финляндия стали официальными партнерами НАТО в 1994 году, тесно взаимодействуют с армиями альянса, соответствуют всем его техническим и институциональным требованиям. Главное изменение - это пятая статья Североатлантического договора, которая рассматривает нападение на одно государство Альянса как нападение на все.
После того, как Россия вторглась в Украину, поддержка вступления в НАТО в шведском обществе неуклонно росла.
Тем не менее, нельзя сказать, что эта поддержка универсальна. Не все убеждены, что вступление в НАТО снизит вероятность военной агрессии со стороны России, а кое-кто оплакивает потерю Швецией статуса нейтральной, миролюбивой нации, привыкшей держаться подальше от крупных мировых конфликтов.
По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, присоединение Финляндии и Швеции станет историческим событием, которое покажет, что двери НАТО открыты и что "агрессия не окупается".
Генсек НАТО также отметил, что альянс "очень внимательно следит за тем, что делает Россия, и готов действовать, если Россия попробует напасть на любого из его членов".
Он также добавил, что Владимир Путин хочет, чтобы Украина была побеждена, а Европа и Северная Америка разделены, но они, по его словам, едины, а Украина эту войну может и выиграть.
Впечатление о том, что Швецию и Финляндию в НАТО ждет радушный прием, несколько подпортила Турция: президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него отношение к этому отнюдь не положительное, поскольку эти страны приютили у себя "террористов" (подразумевались курдские активисты; в Рабочая партия Курдистана считается террористической организацией в Турции, ЕС и США).
Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что удивлен возражениями Турции, поскольку месяц назад Эрдоган сказал ему, что поддержит членство Финляндии в НАТО. Правда, с тех пор Эрдоган несколько раз менял свою позицию, так что требуется ясность: "Мне кажется, что сейчас нужен очень четкий ответ. Я готов к новому разговору с президентом Эрдоганом о поднятых им вопросах", - отметил Ниинистё
Генсек НАТО Йенс Столтенберг тоже сказал, что уверен в том, что члены НАТО смогут преодолеть разногласия.
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