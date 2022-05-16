Власти Финляндии приняли решение подать заявку на вступление в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и Саули Ниинистё

Правительство Финляндии решило подать заявку на вступление в НАТО. Об этом в воскресенье, 15 мая, заявили на совместной пресс-конференции в Хельсинки президент страны Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин. Решение еще должен одобрить финский парламент, однако его согласие считается гарантированным, указывает агентство dpa.

Политики назвали происходящее "историческим днем" для скандинавской страны. "Начинается новая эра", - указал президент. Финляндия, которая имеет общую границу с Россией, протяженностью почти в 1300 км, сохраняла внеблоковый статус десятилетиями. Это было вызвано прежде всего нежеланием общества портить отношения с могущественным восточным соседом. Но агрессивная и немотивированная война Москвы против Украины привела к переосмыслению ситуации. "Все изменилось с нападением России на Украину, и я лично думаю, что, оставаясь в одиночестве, мы больше не можем полагаться на мирное будущее рядом с Россией", - сказала Марин. "Конечно, мы готовы ко всем возможным действиям с российской стороны", - заявила она, отвечая на вопрос о возможных негативных реакциях Москвы на вступление Финляндии в НАТО.

Накануне глава финского государства Саули Ниинистё провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным по поводу намерения Хельсинки подать заявку на вступление в НАТО. Как указали в офисе президента Финляндии, страна "хочет корректно и профессионально решить практические вопросы, вытекающие из соседства с Россией".

В свою очередь пресс-служба Кремля, подтвердив состоявшуюся беседу, указала, что президент России назвал ошибочным отказ от традиционной политики военного нейтралитета, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. "Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях", - отмечалось в сообщении.

Турция может ветировать вступление Финляндии и Швеции

Финляндия и Швеция уже являются близкими партнерами НАТО и намерены подать заявку на вступление в течение следующей недели. Однако решение о приеме должно быть принято членами единогласно. Проблема может возникнуть с Турцией, президент которой Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно обвинял обе страны в поддержке курдских экстремистских группировок.

На неформальной встрече глава МИД стран-членов альянса, прошедшей накануне в Берлине, глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил претензии Анкары, но в то же время заявил, что Турция всегда выступает за "политику открытых дверей". Присутствовавший на встрече в качестве приглашенного гостя глава МИД Финляндии Пекка Хаависто высказал уверенность, что страны смогут найти решение этого вопроса.