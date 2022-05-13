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Страны G7 обсуждают финансовую помощь Украине на 30 млрд евро – Spiegel
16:37 13.05.2022 |
Страны Большой семерки (G7) рассматривают возможность выделить Украине финансовую помощь в размере 30 млрд евро на 2022 год, сообщило в пятницу немецкое издание Spiegel.
О такой сумме будет идти речь на министерской встрече G7, которая состоится на следующей неделе в Германии. Она в этом году председательствует в "семерке".
По данным источников, эта сумма базируется на расчетах украинской власти и Международного валютного фонда.
Помощь будет предоставлена в виде кредитов и грантов, которые не нужно будет возвращать. Она также предполагает, что война в Украине завершится в этом году.
Переговоры о финансовой поддержке Украины продолжались несколько недель под координацией министра финансов Германии Кристиана Линднера.
В апреле министры финансов стран Большой семерки объявили о помощи Украине в размере более $24 млрд и выразили готовность увеличить объем помощи в случае необходимости.
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