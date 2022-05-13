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Barclays оценил экономические потери ЕС от внезапного прекращения поставок российского газа
16:30 13.05.2022 |
ВВП еврозоны упадет на 5 процентных пунктов, а курс евро упадет ниже паритета с долларом, если Россия закроет свои газовые краны в рамках эскалации войны против Украины. Аналитики Barclays предупредили о рисках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Если Россия закроет свои газовые краны (в Европу), мы ожидаем, что курс евро/доллар упадет ниже паритета", - говорится в отчете Barclays о росте напряженности.
Расчеты экономистов Barclays показывают, что полная потеря поставок из России в сочетании с нормированием оставшейся части может привести к снижению ВВП еврозоны более чем на 5 процентных пунктов в течение одного года.
Давление на Европу с целью обеспечения альтернативных поставок газа усилилось 12 мая, когда Москва ввела санкции в отношении европейских дочерних компаний государственного "Газпрома" через день после того, как Украина остановила маршрут транзита газа по оккупированной территории.
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