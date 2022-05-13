Эрдоган против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что его страна, являющаяся членом НАТО, не может положительно оценить планы Швеции и Финляндии присоединиться к Альянсу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

"У нас нет положительного мнения по этому поводу. Скандинавские страны - это как гостевой дом для террористических организаций", - сказал Эрдоган, указывая на то, что Турция может использовать свой статус члена Альянса, чтобы наложить вето на прием двух стран.

При этом турецкий президент имел в виду членов Рабочей партии Курдистана, нашедших убежище в скандинавских странах.

Эрдоган сказал, что бывшие правители Турции "совершили ошибку", дав зеленый свет на членство Греции в НАТО в 1952 году.

"Мы, Турция, не хотим совершить вторую ошибку в этом вопросе", - сказал он.

12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин официально объявили о своей поддержке вступления страны в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Финляндии укрепит как альянс, так и саму страну.

"Если Финляндия решит подать заявку, ее тепло примут в НАТО, а процесс вступления пройдет гладко и быстро", - заявил Столтенберг.

Швеция может подать заявку в НАТО уже в понедельник, 16 мая, на следующий день после того, как правящие социал-демократы примут решение.