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Эрдоган против вступления Финляндии и Швеции в НАТО
15:55 13.05.2022 |
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что его страна, являющаяся членом НАТО, не может положительно оценить планы Швеции и Финляндии присоединиться к Альянсу.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.
"У нас нет положительного мнения по этому поводу. Скандинавские страны - это как гостевой дом для террористических организаций", - сказал Эрдоган, указывая на то, что Турция может использовать свой статус члена Альянса, чтобы наложить вето на прием двух стран.
При этом турецкий президент имел в виду членов Рабочей партии Курдистана, нашедших убежище в скандинавских странах.
Эрдоган сказал, что бывшие правители Турции "совершили ошибку", дав зеленый свет на членство Греции в НАТО в 1952 году.
"Мы, Турция, не хотим совершить вторую ошибку в этом вопросе", - сказал он.
12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин официально объявили о своей поддержке вступления страны в НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Финляндии укрепит как альянс, так и саму страну.
"Если Финляндия решит подать заявку, ее тепло примут в НАТО, а процесс вступления пройдет гладко и быстро", - заявил Столтенберг.
Швеция может подать заявку в НАТО уже в понедельник, 16 мая, на следующий день после того, как правящие социал-демократы примут решение.
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