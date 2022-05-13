Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой, родственников и друзей Путина

Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой и многочисленных родственников и друзей Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

"Алина Кабаева - бывшая олимпийская гимнастка. Кабаева назначена председателем правления Национальной медиагруппы, которая считается крупнейшей частной российской медиакомпанией. Считается, что она имеет тесные личные отношения с Путиным, а раньше была депутатом Думы от Единой России", - пишет британское правительство.

По неофициальной информации, у Путина и Кабаева есть общие дети, но Кремль ранее неоднократно отрицал это.

В прошлом месяце The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США отложили введение санкций против Кабаевой из-за опасений, что это может привести к эскалации напряженности в отношениях с Путиным.

Великобритания первой решилась ввести санкции против Кабаевой.

Кроме нее, под санкции попали бабушка Кабаевой - Анна Зацеплина, а также бывшая жена Путина - Людмила Очеретная, его двоюродный брат Игорь Путин и племянники Михаил Путин, Роман Путин, Михаил Шеломов.

Также санкции ввели против Юрия Шамалова, сына совладельца банка Россия Николая Шамалова и старшего брата бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова; Владимира Колбина, сына друга детства Путина Петра Колбина; друзей Путина Виктора Хмарина и Александра Плехова; гендиректора банка Россия Михаила Клишина

Британские санкции означают арест активов на территории королевства и запрет на въезд.