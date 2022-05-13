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Японская ENEOS прекратила покупку российской нефти
13:29 13.05.2022 |
Крупнейшая японская энергетическая компания ENEOS прекратила закупку нефти у России еще до соответствующего решения правительства, сообщил глава компании Такэси Сайто в ходе пресс-конференции. От объяснил такой шаг стремлением избежать "репутационных рисков".
"Еще до того, как правительство объявило о направлении на запрет на импорт российской нефти, мы прекратили ее приобретение из-за репутационных рисков", - передает слова Сайто агентство Киодо.
Японский премьер Фумио Кисида в начале недели заявил, что Япония приняла "тяжелое решение" по запрету на ввоз нефти из РФ. По его словам, Токио ставит единство G7 выше собственных интересов.
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