Япония расширила список технологий, запрещённых для экспорта в Россию — от 3D-принтеров до квантовых компьютеров

Японские власти пополнили уже существующий перечень технологий и товаров, запрещённых для экспорта в Россию. В частности, не так давно сообщалось о прекращении поставок полупроводников, а теперь список пополнился различными типами высокотехнологичных решений, от 3D-принтеров до средств проведения квантовых вычислений. Ограничения уже одобрены властями и вступят в силу 20 мая.

По данным ресурса Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, бизнесу запретили продавать в Россию:

* квантовые компьютеры и другие подобные устройства, а также комплектующие к ним;

* микроскопы;

* оборудование для моделирования (3D-принтеры) и расходные материалы для них;

* оборудование для производства OLED-элементов;

* оборудование для изготовления микроэлектромеханических систем;

* решения для производства водородного топлива;

* вакуумные насосы;

* охлаждающее оборудование для экстремально низких температур, а также его компоненты;

* устройства ЧПУ для станков;

* полимеры.

Как сообщает «Коммерсант», в результате уже введённых санкций, затронувших как российских физических лиц, так и бизнес и организации, потери только семи крупнейших корпораций Страны восходящего солнца уже превысили $2 млрд.