Сенат США утвердил Пауэлла на второй срок на посту главы ФРС

Сенат США подавляющим большинством голосов в четверг, 12 мая, в Вашингтоне утвердил председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) 69-летнего Джерома Пауэлла на второй срок на данном посту. 80 сенаторов проголосовали "за", 19 - "против". Глава Белого дома, демократ Джозеф Байден выдвинул кандидатуру Пауэлла на эту должность еще в ноябре 2021 года.

Хотя глава ФРС принадлежит к оппозиционным республиканцам, он пользуется уважением в обеих партиях. Пауэлл занимает пост главы ФРС с февраля 2018 года. Он был выдвинут на него тогдашним президентом США, республиканцем Дональдом Трампом. Ранее Пауэлл начиная с 2012 года был членом Совета управляющих ФРС, выполняющей в Соединенных Штатах роль центрального банка.

Байден приветствовал итоги голосования

Учитывая высокий уровень инфляции в США, глава ФРС сейчас в стране находится в центре внимания. В связи с пандемией COVID-19 и войной в Украине инфляция в США выросла до самого высокого за последние 40 лет уровня. Однако в апреле показатель снизился до 8,3 процента с 8,5 процента в марте.

Под руководством Пауэлла ФРС дважды за последние месяцы повышала ключевую процентную ставку в рамках борьбы с высокой инфляцией: в марте - на 0,25 процентных пункта, а на прошлой неделе - на 0,5 пункта. Таким образом, ключевая процентная ставка находится в диапазоне между 0,75 и 1,0 процентами.

Байден приветствовал итоги голосования в Сенате. "Я ясно дал понять, что во внутренней политике борьба с инфляцией является моим главным приоритетом", - указал президент США. Как отметил далее американский лидер, утвердив кандидатуру Пауэлла, Сенат сделал еще один шаг на пути борьбы с инфляцией, поскольку ФРС играет в этом ведущую роль.

Новые члены Совета управляющих ФРС

В конце апреля Сенат уже утвердил Лейл Брейнард, которую многие демократы хотели видеть новым главой ФРС, новым вице-председателем федерального агентства. А несколькими днями ранее профессор экономики Лиза Кук была утверждена членом Совета управляющих ФРС. Таким образом она станет первой чернокожей женщиной, вошедшей в правление ФРС. В среду Сенат США подавляющим большинством голосов утвердил членом Совета управляющих еще одного чернокожего - профессора экономики Филипа Джефферсона.