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Япония заморозила активы российских Сбербанка и Альфа-Банка
22:43 12.05.2022 |
Правительство Японии в четверг, 12 мая, приняло решение о замораживании активов крупнейшего банка России Сбербанк, а также крупнейшего частного банка Альфа-Банка за агрессию России против Украины.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Kyodo News.
Аналогичные мероприятия были введены ранее в США и ЕС.
Этот шаг заставит японские компании искать альтернативные способы урегулирования платежей для продолжения бизнеса в России.
Кроме того, Токио запретит японским частным лицам и компаниям производить новые инвестиции в россии, которые дадут им 10 и более процентов. Под запрет также подлежат ссуды со сроком погашения более одного года.
Отмечается, что Япония уже ввела ряд санкций против России, в частности, заморозила активы президента Владимира Путина и других должностных лиц.
24 февраля российская федерация начала новый этап войны против Украины - полномасштабное вторжение, российские захватчики обстреливают и бомбят мирные города и села Украины, пытают и убивают мирное население.
США, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны ввели и продолжают вводить санкции против России.
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