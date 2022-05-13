Япония заморозила активы российских Сбербанка и Альфа-Банка

Правительство Японии в четверг, 12 мая, приняло решение о замораживании активов крупнейшего банка России Сбербанк, а также крупнейшего частного банка Альфа-Банка за агрессию России против Украины.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Kyodo News.

Аналогичные мероприятия были введены ранее в США и ЕС.

Этот шаг заставит японские компании искать альтернативные способы урегулирования платежей для продолжения бизнеса в России.

Кроме того, Токио запретит японским частным лицам и компаниям производить новые инвестиции в россии, которые дадут им 10 и более процентов. Под запрет также подлежат ссуды со сроком погашения более одного года.

Отмечается, что Япония уже ввела ряд санкций против России, в частности, заморозила активы президента Владимира Путина и других должностных лиц.

24 февраля российская федерация начала новый этап войны против Украины - полномасштабное вторжение, российские захватчики обстреливают и бомбят мирные города и села Украины, пытают и убивают мирное население.

США, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны ввели и продолжают вводить санкции против России.