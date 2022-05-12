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Константин Кушнер
«Дочки» Gazprom Germania перестали получать российский газ
16:28 12.05.2022 |
Немецкие дочерние предприятия бывшей "дочки" компании "Газпром" со среды перестали получать газ из России.
Об этом сообщил министр экономики Германии Роберт Хабек в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Это произошло после того, как Россия ввела санкции в отношении находящейся под управлением немецких властей группы Gazprom Germania.
По словам Хабека, Германия подготовилась к такой ситуации, и рынок может компенсировать нехватку газа из России. Информацию об этом министерство предоставит позже днем.
Gazprom Germania находится под контролем Германии после того, как российский энергетический гигант "Газпрома" хотел продать компанию.
Среди прочего, крупнейшее немецкое газовое хранилище в Редене принадлежит Gazprom Germania. На его долю приходится примерно пятая часть мощностей Германии. Однако в последнее время там почти не хранился газ.
В Германии есть 47 подземных хранилищ в 33 местах, которыми управляют около 25 компаний. На энергетическую группу Uniper приходится около четверти хранилищ Германии.
Uniper заявила, что обсуждает последствия российских санкций против Gazprom Germania и других бывших дочерних компаний "Газпрома".
По данным российского агентства "Интерфакс", санкции распространяются на торговую группу Wingas/WIEH/WIEE, являющуюся владельцем крупного пакета долгосрочных контрактов на поставку российского газа. Их объем охватывает около половины поставок "Газпрома" в Германию. Крупнейшими клиентами являются химический концерн BASF и восточногерманский дистрибьютор VNG - Verbundnetz Gas.
Накануне правительство Германии отвергло предположение о том, что оно может активировать газопровод "Северный поток-2" из России в Германию, чтобы компенсировать сокращение потоков газа.
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