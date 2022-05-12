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Швеция подаст заявку на вступление в НАТО 16 мая - СМИ
12:59 12.05.2022 |
Швеция может подать заявку в НАТО уже в понедельник, 16 мая, на следующий день после того, как правящие социал-демократы утвердят решение.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Expressen со ссылкой на источники.
По данным издания, правительство Швеции примет решение о вступлении в НАТО на внеочередном заседании правительства в понедельник. Сразу после этого будет подана заявка.
Однако официального приглашения на заседание еще не было, она все еще находится на уровне планирования.
В ближайшие дни предстоит сделать несколько шагов по вступлению Швеции в НАТО. В пятницу свой отчет представит аналитическая группа, в которую входят все парламентские партии. По информации СМИ, в нем не будет четкого призыва к вступлению в НАТО, но он даст четкий сигнал о том, как Швеции следует действовать.
В воскресенье совет Социал-демократической партии во главе с премьер-министром Магдаленой Андерссон примет решение по этому вопросу. Встреча пройдет в Стокгольме с обеда до вечера.
На следующий день, в понедельник, в парламенте состоятся специальные дебаты в связи с докладом аналитической группы. После этого состоится заседания правительства.
Напомним, 12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин официально объявили о своей поддержке вступления страны в НАТО.
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