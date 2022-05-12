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Президент и премьер Финляндии выступили за срочную подачу заявки на вступление в НАТО
10:53 12.05.2022 |
Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин официально объявили о своей поддержке вступления страны в НАТО.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте президента Финляндии.
Ниинисте и Марин напоминают, что весной состоялась важная дискуссия по поводу возможного членства Финляндии в НАТО, поскольку потребовалось время для формирования внутренней позиции как в парламенте, так и в обществе в целом.
"Потребовалось время для тесных международных контактов как с НАТО, так и со странами-членами, а также со Швецией. Мы хотели дать обсуждению необходимое пространство" - говорится в заявлении.
"Теперь, когда приближается время принятия решений, мы также выражаем нашу общую позицию в отношении депутатских групп и партий. Членство в НАТО усилило бы безопасность Финляндии. Как член НАТО, Финляндия укрепит весь оборонный альянс. Финляндия должна срочно подать заявку на членство в НАТО", - заявили президент и премьер-министр Финляндии.
Они выразили надежду, что шаги, которые еще нужны для достижения этого решения, будут предприняты в ближайшие дни.
Следует отметить, что для окончательного решения подать заявку на членство в НАТО потребуется голосование в парламенте.
Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция могут подать свои заявки на вступление в Североатлантический альянс уже на следующей неделе.
11 мая премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности с лидерами Швеции и Финляндии, посетив обе нордические страны.
Читайте также: Россия проигрывает Балтику: что изменит вступление в НАТО Финляндии и Швеции.
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