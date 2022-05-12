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В Европарламенте предлагают включить экс-канцлера Шредера в санкционный список ЕС
10:38 12.05.2022 |
Либеральная группа Renew Europe в Европейском парламенте хочет расширить санкционный список ЕС, в том числе в отношении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico.
Проект резолюции, подготовленный испанским евродепутатом Луисом Гарикано, приветствует "обоснованные санкции" ЕС против России.
Но текст, за который будут голосовать на пленарном заседании на следующей неделе, также "призывает Совет расширить список лиц, на которых распространяются санкции ЕС, за счет европейских членов советов директоров крупных российских компаний, в том числе экс-канцлера Герхарда Шредера".
По словам официальных лиц, две крупнейшие группы в парламенте, Европейская народная партия и Социалисты и демократы, еще не договорились, поддержат ли они проект резолюции.
Но Гарикано и несколько других чиновников парламента заявили, что они верят, что он получит поддержку большинства.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц жестко раскритиковал Шредера за продолжение работы в российских энергетических компаниях.
Шредер подвергся жесткой критике в Германии и за рубежом за отказ разорвать свои тесные связи с Москвой после вторжения Путина в Украину. Несколько сотрудников его офиса уволились после того, как он настаивал на сохранении своих руководящих должностей в связанных с Кремлем энергетических гигантах "Роснефть" и "Газпром".
В частности, сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль считает Путина военным преступником и заявил о разрыве дружеских отношений со Шредером.
Вместе с тем Шредер, близкий к президенту РФ, встречался с Путиным в попытке остановить войну в Украине - по данным СМИ, о посредничестве Шредера просила украинская сторона.
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