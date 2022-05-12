Вице-канцлер ФРГ: Германия сможет пережить зиму без российского газа

Германия могла бы уже предстоящей зимой обойтись без поставок российского газа,полагает заместитель канцлера ФРГ, министр экономики страны Роберт Хабек (Robert Habeck). "Если мы к концу года полностью заполним хранилища, если два из четырех арендованных нами плавучих танкера для сжиженного природного газа (СПГ) будут подключены к сети и если мы будет серьезно экономить энергию, то в случае прекращения поставок газа из России мы могли бы кое-как пережить зиму", - заявил Хабек в интервью изданию Wirtschaftswoche, обнародованном в среду, 12 мая.

Он вновь призвал сограждан экономить энергию. "Сокращение потребления - это альфа и омега в случае с газом. Если в ближайшие два года сэкономить в промышленности и частных домохозяйствах десять процентов, то это будут решающие проценты, чтобы не оказаться в кризисной ситуации. Помогать должны все. Усиление экономии - серьезный инструмент против Путина", - сказал глава Минэкономики ФРГ.

Экономические риски для Германии

По словам Роберта Хабека, два из четырех арендованных Германией танкера для СПГ уже компенсируют почти четверть объемов российского газа. В то же время министр предупредил о значительных экономических рисках прекращения российских поставок. "Даже при выполнении поставленных условий, цены на газ, безусловно, очень сильно повысятся, в хранилища к концу зимы опустеют", - пояснил он.

Германия сильно зависит от импорта российского газа, поэтому призывы ввести газовое эмбарго против России вызывают в стране неоднозначную реакцию. По последним данным министерства экономики ФРГ, зависимость Германии от российского газа с начала российского вторжения в Украину сократилась с 55 до 35 процентов. В ФРГ надеются, что к лету 2024 года эту зависимость удастся поэтапно снизить до 10 процентов.