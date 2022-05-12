Финансовые новости
- |
- 12.05.22
- |
- 16:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Вице-канцлер ФРГ: Германия сможет пережить зиму без российского газа
09:51 12.05.2022 |
Германия могла бы уже предстоящей зимой обойтись без поставок российского газа,полагает заместитель канцлера ФРГ, министр экономики страны Роберт Хабек (Robert Habeck). "Если мы к концу года полностью заполним хранилища, если два из четырех арендованных нами плавучих танкера для сжиженного природного газа (СПГ) будут подключены к сети и если мы будет серьезно экономить энергию, то в случае прекращения поставок газа из России мы могли бы кое-как пережить зиму", - заявил Хабек в интервью изданию Wirtschaftswoche, обнародованном в среду, 12 мая.
Он вновь призвал сограждан экономить энергию. "Сокращение потребления - это альфа и омега в случае с газом. Если в ближайшие два года сэкономить в промышленности и частных домохозяйствах десять процентов, то это будут решающие проценты, чтобы не оказаться в кризисной ситуации. Помогать должны все. Усиление экономии - серьезный инструмент против Путина", - сказал глава Минэкономики ФРГ.
Экономические риски для Германии
По словам Роберта Хабека, два из четырех арендованных Германией танкера для СПГ уже компенсируют почти четверть объемов российского газа. В то же время министр предупредил о значительных экономических рисках прекращения российских поставок. "Даже при выполнении поставленных условий, цены на газ, безусловно, очень сильно повысятся, в хранилища к концу зимы опустеют", - пояснил он.
Германия сильно зависит от импорта российского газа, поэтому призывы ввести газовое эмбарго против России вызывают в стране неоднозначную реакцию. По последним данным министерства экономики ФРГ, зависимость Германии от российского газа с начала российского вторжения в Украину сократилась с 55 до 35 процентов. В ФРГ надеются, что к лету 2024 года эту зависимость удастся поэтапно снизить до 10 процентов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада утвердила указ президента о принудительном изъятии активов Сбербанка России и ВЭБ.РФ в Украине
|Финансирование и толчок к реформам: что даст Украине статус кандидата на членство в ЕС
|Год или больше. Почему война против русских фашистов будет долгой
|Милованов будет управлять изъятыми российскими активами
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Еврокомиссия одобрила план, который поможет Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию
|«Дочки» Gazprom Germania перестали получать российский газ
|Глава Европейского инвестиционного банка поддержал «триллионный» план восстановления Украины
|Швеция подаст заявку на вступление в НАТО 16 мая - СМИ
|США отправляют в Европу танкерами нефть из стратегического резерва
|Одна из крупнейших энергетических компаний Финляндии Fortum уходит из РФ
Это интересно
|Mercedes-Benz может отказаться от малолитражек
|Представлена технология, которая позволит зрителям игровых трансляций самим выбирать ракурс просмотра
|Volkswagen объяснил, почему нельзя ускорить переход на электромобили
|Самые мощные мобильные процессоры в мире. Intel представила Alder Lake-HX
|Bentley представила удлинённую Bentayga
|Самые производительные субфлагманы и недорогие смартфоны Android по всему миру — версия AnTuTu
|Самые производительные флагманы Android по всему миру. В рейтинге Antutu сменились лидеры