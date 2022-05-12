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КНДР сообщила о «первых случаях» коронавируса. В стране введен локдаун
09:17 12.05.2022 |
Власти КНДР сообщили о первых в стране случаях заражения коронавирусом, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ.
Сообщается, что случаи заражения вариантом "Омикрон" были обнаружены в Пхеньяне - анализы у жителей с симптомами Covid-19 были взяты 8 мая.
После этого во всей стране был введен режим "максимальной чрезвычайной ситуации" и объявлен локдаун. Сколько именно людей заразилось, не сообщается.
Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал подчиненным остановить распространение вируса и пообещал, что страна преодолеет кризис, который, по его словам, возник неожиданно.
"Во всех уездах и городах страны, каждый заблокируйте свой регион и надежно закройте пути для распространения зловредного вируса. Мы преодолеем внезапно возникший кризис и непременно победим", - сказал он на специально созванном в четверг заседании политбюро центрального комитета Трудовой партии КНДР.
Ким Чен Ын также приказал усилить контроль на границах страны.
Власти КНДР ранее утверждали, что в стране за время пандемии не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
По их словам, не допустить проникновения вируса в страну помогло, в частности, полное закрытие границ. Какие еще меры действовали в КНДР, неизвестно.
Пхеньян даже отказался от поставок вакцин в рамках международного механизма Covax, и препараты были распределены между другими странами.
В июле 2020 года сообщалось о первом в стране подозрении на коронавирус у перебежчика, который вернулся на родину, однако дальнейшей информации о его судьбе не было.
Экперты высказывали сомнения в том, что КНДР удалось не допустить попадания коронавируса в страну.
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