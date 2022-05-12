Штаты спасут мир от голода, который несет российская война - Байден

Президент Байден объясняет повышение цены в США и глобальную нехватку продовольствия вторжением России в Украину и считает, что американские фермеры компенсируют дефицит сельхозпродукции в мире.

Как передает Укринформ со ссылкой на CNN, об этом Байден заявил во время поездки в штат Иллинойс в среду.

При этом он похвалил американских фермеров за то, что они являются «житницей демократии» в условиях войны.

«Америка борется на двух фронтах, - сказал глава Белого дома. - Дома это инфляция и рост цен. За рубежом - это помощь украинцам защищать нашу демократию и кормить тех, кто остался голодным по всему миру из-за зверств России... Американские фермеры понимают, что путинская война заблокировала важнейшие источники продовольствия».

Байден отметил, что из-за войны миллионы тонн украинского зерна не идут на экспорт. «Если эти тонны не попадут на рынок, очень многие в Африке умрут от голода, потому что это единственный поставщик для ряда африканских стран».

Он добавил, что США должны продолжать инвестировать в американские фермеры. А также рассказал о мерах, направленных на наращивание внутреннего производства продовольствия, снижение цен на продукты и увеличение поставок в страны, испытывающие дефицит в результате войны.

Байден добавил, что его администрация «может быть уверена, что американский экспорт сельскохозяйственной продукции восполнит пробел в украинских поставках».

Как прогнозирует CNN, в текущем году цены на продовольствие возрастут на 22,9%, на пшеницу - на 40%.