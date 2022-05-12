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На случай агрессии России: Великобритания подписала декларацию о взаимопомощи со Швецией и Финляндией
23:25 11.05.2022 |
Великобритания окажет любую помощь, вплоть до военной, Швеции и Финляндии, которые сейчас рассматривают возможность вступления в НАТО, если они подвергнутся агрессии третьей страны. Об этом говорится в двух совместных декларациях, которая были подписаны в среду британским премьером в Стокгольме и затем в Хельсинки. В тексте документов также подтверждается общая позиция этих стран в контексте российской агрессии против Украины.
Джонсон и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подписали декларацию о взаимопомощи в защите на случай нападения.
"Если бы Швеция подверглась нападению и обратилась к нам за поддержкой, мы бы ее предоставили", - сказал Джонсон журналистам на совместной пресс-конференции в Стокгольме.
В соответствии с Политической декларацией солидарности, "если какая-либо страна пострадает от стихийного бедствия или нападения, Великобритания и Швеция будут помогать друг другу различными способами. Поддержка будет оказываться по запросу пострадавшей страны и может включать военные ресурсы ", - добавила Андерссон.
Позже в среду Джонсон подписал аналогичную декларацию в Хельсинки.
Новое расширение НАТО
В ближайшие дни Швеция и Финляндия должны решить, отказываться ли от десятилетий военного неприсоединения и вступать в НАТО после вторжения России в Украину.
Вторжение России в Украину заставило переосмыслить методы защиты национальной безопасности в Швеции и соседней Финляндии.
Ожидается, что обе страны вступят в НАТО. Опасаясь реакции России, выступающей против любого расширения НАТО, две скандинавские страны добивались от членов НАТО гарантий безопасности, что они будут защищены в промежуточный период между подачей заявки и получением полноправного членства - что может занять до года.
Хельсинки и Стокгольм уже провели переговоры и получили заверения в поддержке с влиятельными членами НАТО, включая США, Францию и Германию, но документ, подписанный с Великобританией, является первым соглашением, которое было обнародовано.
Война на Украине усилила опасения в Стокгольме и Хельсинки, что двусторонние соглашения не заменят статью 5 Североатлантического договора, которая гарантирует, что нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на все. Швеция координирует свои действия по вступлению в НАТО с Финляндией, и ожидается, что обе страны объявят о своих намерениях в ближайшие дни.
В британском заявлении говорится, что новые договоренности активизируют обмен разведывательными данными и ускорят совместную военную подготовку, учения и развертывание.
При этом совместная декларация со Швецией и Финляндией не имеет обязательной силы, в отличие от гарантии безопасности, которую НАТО предоставляет своим членам. Это политическая декларация о том, что Великобритания придет на помощь вооруженным силам обеих стран, если на них нападут.
Премьер-министр Великобритании уверяет, что это долгосрочное обязательство, а не краткосрочная временная мера. И поддержка Великобритании может оказаться решающей в ближайшие месяцы, если Швеция и Финляндия подадут заявку на вступление в НАТО.
Швеция и Финляндия уже имеют тесные связи с Великобританией и входят в состав Объединенного экспедиционного корпуса, многонациональной военной группы, занимающейся обеспечением безопасности в регионах Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря.
Россия ранее предостерегала обе страны от вступления в НАТО и грозила "военно-техническим ответом", если они попытаются стать членами организации.
"За всем, что связано с действиями, которые способны так или иначе менять конфигурацию альянса у наших границ, мы наблюдаем самым внимательным образом. Это предмет весьма и весьма тщательного анализа", - сказал в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать перспективу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
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