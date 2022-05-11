Финансовые новости
- |
- 11.05.22
- |
- 16:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Российское вторжение в Украину сильно замедлит рост мировой экономики, - Morgan Stanley
16:22 11.05.2022 |
Morgan Stanley прогнозирует, что глобальный экономический рост в этом году составит менее половины роста 2021 года. Это произойдет из-за рисков, связанных с российско-украинской войной и всплеском COVID-19 в Китае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Компания ожидает, что глобальный рост составит 2,9% по сравнению с ростом на 6,2% в 2021 году в годовом исчислении.
Цены на сырьевые товары и нефть взлетели до небес после того, как Россия была подвергнута западным санкциям за ее вторжение в Украину, что усилило инфляционное давление во всем мире и побудило правительства и центральные банки пересмотреть свою денежно-кредитную политику.
Поскольку разрешение российского кризиса выглядит маловероятным, а мировые центральные банки уже пытаются замедлить рост, чтобы укротить инфляцию, экономисты Morgan Stanley ожидают, что потенциал роста экономики будет ограниченным.
Более жесткие ограничения в связи с COVID-19 в Китае привели к остановке промышленного производства и ограничению внутреннего спроса, что нанесло ущерб его экономике, поскольку рост экспорта замедлился до самого низкого уровня почти за два года.
На прошлой неделе центральные банки США и Великобритании присоединились к другим крупным экономикам, чтобы поднять процентные ставки в попытке справиться с всплеском инфляции, который они назвали временным после постпандемического восстановления мировой экономики, до того, как вторжение России в Украину вызвало рост цены на энергоносители.
Morgan Stanley заявил, что более медленный глобальный рост имеет широкую основу, и единственными двумя крупными экономиками, где компания не видит существенного замедления, являются Япония и Индия.
"Сейчас мы не видим, чтобы мировой ВВП возвращался к докризисному тренду в прогнозируемый период", - добавили в Morgan Stanley.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины
|Ожидание поражения. Почему Путин на параде 9 мая воевал с НАТО
|Лидеры стран G7 пообещали нефтяное эмбарго против РФ и поддержку Украины оружием
|Контрнаступление и РСЗО из США. Как Украина и союзники «поздравляют» Путина с 9 мая
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Российское вторжение в Украину сильно замедлит рост мировой экономики, - Morgan Stanley
|Болгария договорилась о поставках газа из США по ценам ниже, чем у "Газпрома"
|Еврокомиссия предложит признать уклонение от санкций преступлением в ЕС – СМИ
|В ЕС отказываются от обязательных масок в самолетах и аэропортах
|Польша наработает механизм страхования транспорта для ввоза топлива в Украину
|Валютные резервы Китая в апреле упали 4-й месяц подряд - до минимума с июня 2020г
Это интересно
|Самые производительные флагманы Android по всему миру. В рейтинге Antutu сменились лидеры
|Ассистент Google самостоятельно поменяет украденные пароли
|Люксембург призвал Google начать строительство ЦОД стоимостью €1 млрд или вернуть землю
|В США активизировали расследование против «Лаборатории Касперского», - Reuters
|Mercedes-Benz внедряет самый продвинутый в мире автопилот
|Ford создает систему дистанционного управления оборотами двигателя
|Apple, Google и Microsoft внедрят беспарольную авторизацию в 2023 году