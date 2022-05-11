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Болгария договорилась о поставках газа из США по ценам ниже, чем у "Газпрома"
15:45 11.05.2022 |
Болгария договорилась о поставках сжиженного природного газа из США с июня после того, как российский "Газпром" прекратил поставки.
Об этом было объявлено после встречи премьер-министра Болгарии Кирила Петкова и вице-президента США Камалы Харрис в Вашингтоне, пишет "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.
"Реальные поставки сжиженного природного газа в Болгарию по ценам ниже, чем у "Газпрома", согласованы по состоянию на июнь", - говорится в сообщении правительства.
27 апреля "Газпром" прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу за отказ платить в рублях. Болгария потребляет около 3 миллиардов кубометров газа в год, из которых более 90% поступало из России.
Болгария активизировала переговоры с Азербайджаном об увеличении поставок газа и надеется договориться о соглашениях по СПГ через терминалы в Греции и Турции.
Болгария пригрозила не поддержать новый пакет санкций Европейского Союза против России, если для нее не сделают исключение в предложенном запрете на покупку российской нефти.
Болгария хочет двухлетней отсрочки, прежде чем присоединиться к ЕС и запретить импорт российской нефти.
По словам болгарских властей, несмотря на просьбу об исключении из общего нефтяного эмбарго, стране не было предложено никаких уступок, и официального ответа от Еврокомиссии нет.
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