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В ЕС отказываются от обязательных масок в самолетах и аэропортах
14:35 11.05.2022 |
Пассажиры, путешествующие самолетом в Европе, на следующей неделе больше не обязаны носить маску во время полета или в аэропорту.
Об этом говорится в новых рекомендациях Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Агентства по авиационной безопасности ЕС (EASA), пишет "Европейская правда".
Агентства заявили, что отменить рекомендацию об обязательном ношении маски, действующую с 2020 года, позволяют уровень вакцинации, естественный иммунитет и отмена ограничений в нескольких европейских странах.
Но в заявлении указывается, что ношение маски "по-прежнему является одной из лучших мер защиты от передачи COVID-19".
"Для пассажиров и экипажей это большой шаг вперед в нормализации авиаперелетов. Однако пассажиры должны вести себя ответственно и уважать выбор окружающих. А кашляющему и чихающему пассажиру следует настойчиво подумать о том, чтобы надеть маску, чтобы успокоить сидящих рядом", - заявил исполнительный директор EASA Патрик Кай.
Новые рекомендации вступят в силу с 16 мая, но агентства заявили, что правила ношения масок по-прежнему будут варьироваться среди авиакомпаний после этой даты.
Например, пассажиры, путешествующие рейсами в пункт назначения или из пункта назначения, где носить маску по-прежнему обязательно в общественном транспорте, могут быть обязаны носить маску.
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