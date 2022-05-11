Валютные резервы Китая в апреле упали 4-й месяц подряд - до минимума с июня 2020г

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в апреле снизились на $68 млрд и составили $3,120 трлн, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК).

Резервы уменьшились по итогам четвертого месяца подряд после того, как в декабре достигли рекордного уровня за последние шесть лет в $3,25 трлн. Кроме того, их падение в прошлом месяце стало рекордным за 5,5 года (с ноября 2016 года). Сейчас объем резервов является минимальным с июня 2020 года, отмечает Trading Economics.

Эксперты в среднем прогнозировали снижение резервов в апреле до $3,133 трлн с мартовского уровня в $3,188 трлн.

Сокращение валютных резервов Китая обусловлено ростом курса доллара США к другим мировым валютам, а также изменением стоимости активов. При этом иностранные инвесторы продают акции китайских компаний из-за обеспокоенности замедлением темпов роста мировой экономики.

Юань подешевел на 4% к американской нацвалюте в прошлом месяце, при этом курс доллара взлетел на 5% к корзине основных мировых валют.

Запасы золота в КНР в апреле остались на уровне 62,64 млн унций. В стоимостном выражении они уменьшились до $119,73 млрд со $121,66 млрд на конец предыдущего месяца.

