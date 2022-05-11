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Новая Зеландия ввела санкции против российских пропагандистов
12:52 11.05.2022 |
Новая Зеландия ввели санкции против еще восьми российских граждан и организаций, ответственных за распространение дезинформации и кибератаки на Украину. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Нанаия Махута в пресс-релизе, обнародованном на сайте правительства во вторник, 10 мая.
В санкционный список Новой Зеландии уже внесены десятки граждан и организаций, включая президента России Владимира Путина, членов Госдумы, Совета Федерации и Совета безопасности РФ, военная и экономическая элита России. Теперь этот перечень пополнили официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, президент медиахолдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов и соучредитель новостного сайта NewsFront Михаил Синелин.
Из организаций под санкции подпали специализирующийся на криптографии 85-й главный центр специальной службы главного управления Генштаба, Главный центр специальных технологий в составе Главного разведывательного управления и "Агентство интернет-исследований" - петербургская "фабрика троллей" приближенного к Путину предпринимателя Евгения Пригожина.
Пропагандистская машина Путина
"Пропагандистская машина президента Путина работает на полную мощность, распространяя ложь и дезинформацию для оправдания незаконного вторжения со стороны России. Объявленное сегодня решение отражает наше полное неприятие путинского нарратива и его попыток ввести мировое сообщество в заблуждение", - указала Махута.
Глава МИД Новой Зеландии также отметила, что "в дополнение к военному вторжению Путин использует киберпространство в качестве оружия в жестокой войне против Украины". По словам Махуты, "Россия подвергает украинцев безжалостным кибератакам в попытке еще больше разрушить их инфраструктуру и нарушить их жизнь".
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