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Немецкие социал-демократы выступили за новый курс в отношении России
09:51 11.05.2022 |
Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заския Эскен (Saskia Esken) призвала к пересмотру политики в отношении России. "Решение конфликтов с помощью диалога было чрезвычайно успешным на протяжении многих десятилетий, как и преобразования с помощью торговли. Однако мы видим, что Путин больше не действует рационально", - заявила лидер СДПГ в интервью Funke Mediengruppe, опубликованном в среду, 11 мая. В СДПГ также входят канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и его предшественник на этом посту Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder).
По словам Эскен, российский президент "попирает международное право, договоры, доверительное сотрудничество". "Для нас это означает, что мы будем еще более сплоченными в Европе и с нашими международными партнерами, чтобы суметь защитить наши ценности и свободу", - сказала она. Сопредседатель СДПГ подчеркнула, что в будущем в Германии "больше не должно быть односторонней зависимости от импорта российских энергоносителей".
Ранее Эскен призвала экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера добровольно покинуть ряды социал-демократов. "Мы должны перестать воспринимать его как бывшего канцлера", - заявила Эскен. По ее словам, партийное руководство уже просило Шрёдера отказаться от должности в российском концерне "Роснефть", однако результата это не принесло.
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