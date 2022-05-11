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Илон Маск, покупающий Twitter, высказался за отмену бана Трампа
09:46 11.05.2022 |
Самый богатый человек на Земле, основатель частной космической компании SpaceX и, вероятно, будущий собственник Twitter Inc Илон Маск заявил, что позволил бы бывшему президенту США Дональду Трампу вернуться в "Твиттер". Сам Трамп пока не комментировал заявление Маска - "Твиттер" и другие соцсети заблокировали аккаунты бывшего президента.
Маск выступал по видеосвязи на конференции газеты Financial Times. "Я бы отменил запрет", - заявил он, имея в виду запрет Трампу заводить аккаунты в "Твиттере".
Маск, впрочем, отметил, что его сделка по покупке "Твиттера" пока не завершилась. "Это не то, что наверняка произойдет", - сказал он.
Дональд Трамп не скрывал, что своим успехом во многом обязан "Твиттеру". "Без твитов меня бы здесь не было", - говорил он в интервью газете Financial Times в 2017 году.
Маск называл себя "абсолютистом в отношении свободы слова", и возвращение Трампа в соцсети может это подтвердить: бывшего президента США заблокировали в "Твиттере" после многочисленных жалоб на то, что он распространяет теории заговора про коронавирус и своих политических оппонентов.
Штурм Капитолия 6 января 2021 года и отказ Трампа признать результаты президентских выборов 2020 года стали последней каплей. Соцсети решили, что Трамп через свои аккаунты подстрекает своих сторонников к насилию. На момент блокировки в "Твиттере" у Трампа было 88 млн фолловеров.
Маск считает, что это решение, наоборот, способствовало росту популярности Трампа среди американских правых. Он назвал запрет "аморальным и просто глупым". Трамп подал иск против Google, Twitter и Facebook, утверждая, что он стал жертвой цензуры с их стороны.
Трамп в интервью Fox News говорил, что не вернется в "Твиттер", даже если ему разрешат. Он пытается запустить собственное соцсетевое приложение Truth Social, но с переменным успехом: в феврале оно появилось в Apple Store, но первое время работало со сбоями.
Cовет директоров компании принял предложение Маска о ее покупке в конце апреля. С тех пор он говорил, что может сделать "Твиттер" платным для коммерческих пользователей и политиков.
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