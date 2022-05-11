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Финляндия заблокировала собственность еще двух подсанкционных граждан РФ
08:40 11.05.2022 |
Управление по взысканию долгов запретило экстрадицию активов еще двух подсанкционных граждан России.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.
Речь идет о редакторе "Московского комсомольца" Павле Гусеве и олигархе Григории Берёзкине. Решение ограничивает право на продажу или другое распоряжение собственностью.
73-летний Гусев вместе с супругой имеет в Финляндии летний дом и участок на 20 гектаров на юге страны.
Также решение касается двух автомобилей для ралли, принадлежащих Березкину.
Ранее исполнительная служба конфисковала долю собственности олигарха Геннадия Тимченко в хельсинкской Hartwall Arena, одном из самых известных залов столицы.
Также конфисковали два роскошных итальянских автомобиля Ferrari и два катера, принадлежащих российскому олигарху Борису Ротенбергу.
Тем временем активисты запустили петицию, в которой предлагают лишить гражданства Финляндии лиц с множественным гражданством, попавших под западные санкции против России за вторжение в Украину. В этих санкционных списках трое российских олигархов, дополнительно имеющих гражданство Финляндии - Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и его сын Роман Ротенберг.
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