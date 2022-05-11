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ЕС одобрил 600 миллионов евро следующего транша макрофина Украины – Bloomberg
23:15 10.05.2022 |
ЕС одобрил выделение 600 миллионов евро макрофинансовой помощи Украине - это часть пакета экстренной помощи ЕС в размере 1,2 миллиарда евро, принятого блоком в начале этого года.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в руководстве ЕС.
По словам одного из чиновников, ожидается, что Европейская комиссия завершит процесс в среду, 11 мая, а средства могут быть перечислены в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что следующий транш маркофинансовой помощи ЕС Украине в сумме 600 млн евро будет выплачен "очень скоро" в мае.
Напомним, Совет ЕС ускоренно утвердил макрофин для Украины в размере 1,2 млрд евро 21 февраля, накануне вторжения России.
В ЕС отметили, что ускорили выделение экономической помощи Украине из-за геополитического напряжения, которое губительно повлияло на экономическую и финансовую стабильность Украины.
Первые 300 млн евро из пакета Еврокомиссия выплатила 11 марта.
Украина 18 марта получила следующие 300 млн евро из пакета экстренной макрофинансовой помощи от Евросоюза.
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