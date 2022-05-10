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Bloomberg: ЕС намерен ослабить шестой пакет санкций против России
23:12 10.05.2022 |
Европейский Союз намерен ослабить готовящийся шестой пакет санкций против России. В частности - исключить из него запрет для европейских судов на транспортировку российской нефти и топлива третьим странам.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Одной из стран, выступивших против такой меры, была Греция. Она входит в число крупнейших судовладельцев в мире. Транспортировка российского топлива является важной статьей доходов страны.
При этом ЕС оставил в шестом пакете санкций пункт о запрете европейским странам страховать суда, перевозящие нефть из России, пишет Bloomberg.
8 мая постпреды стран Европейского союза не смогли прийти к единому мнению о запрете на импорт российской нефти. Против в первую очередь выступает Венгрия, несмотря на то, что ЕС планирует разрешить этой стране, а также Чехии и Словакии закупать нефть у России до 2024 года. Венгрия требует дополнительного финансирования за отказ от российского топлива.
В рамках нового пакета санкций Евросоюз планировал ввести нефтяное эмбарго против России, запретить перевозку и страховые услуги для перевозки российской нефти, запретить вещание трех государственных телеканалов. «Сбербанк» и еще два крупных банка отключат от системы межбанковской коммуникации SWIFT, кроме того, планируется запретить покупать недвижимость в ЕС гражданам России-не резидентам Союза.
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что будут блокировать предложения об ограничении на поставки российского топлива. Санкционный пакет должен приниматься единогласным голосованием.
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