Финансовые новости
- |
- 10.05.22
- |
- 23:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Небывалый взрыв насилия в Шри-Ланке: уличные столкновения, погромы, есть погибшие
18:00 10.05.2022 |
По меньшей мере семь человек погибло и сотни получили ранения в результате небывалой волны насилия, охватившей Шри-Ланку на фоне углубляющегося экономического кризиса и отставки премьер-министра Махинды Раджапаксы вместе со всем его правительством.
В стране с населением в 22 млн человек на неопределенный срок введен комендантский час, армия и полиция наделены дополнительными широкими полномочиями, в том числе - задерживать и допрашивать людей без ордера на арест, а также обыскивать частную собственность и автомобили.
После того как стало известно об отставке Раджапаксы, тысячи людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать это событие, однако очень скоро празднования переросли в насилие.
Участники протестов стали нападать на правительственных чиновников, поджигать дома, магазины и здания компаний, принадлежащих членам правящей партии или их родственнникам.
Ненависть к правящему клану
Нападения, судя по всему, стали ответной реакцией на выступление Махинды Раджапаксы перед сотнями своих сторонников, когда в понедельник появилась информация о его возможной отставке.
После его речи многие из них, вооруженные железными прутьями, пошли на штурм лагеря участников протестов против правительства, избивая людей и поджигая их палатки.
По словам очевидцев, полиция сначала не предпринимала никаких действий против сторонников правительства, но потом применила водометы и слезоточивый газ.
Когда один из законодателей от правящей партии, пытавшийся покинуть Коломбо, открыл стрельбу по толпе, окружившей его машину, убив двух и ранив трех человек, это привело людей в ярость.
Позже полиция заявила, что политик покончил жизнь самоубийством, однако в правящей партии говорят, что он был растерзан толпой вместе со своим телохранителем.
В результате последовавших погромов было сожжено более 40 домов членов правящей партии, а также сотни автомобилей и мотоциклов, был разрушен дом личного шамана президента (и брата премьер-министра) Готабаи Раджапаксы, местные штаб-квартиры их партии. Не пощадили даже восковые статуи родителей премьера и президента, хранившиеся в доме-музее.
В озеро рядом с резиденцией премьера Темпл-Триз участники протестов столкнули автобусы, на которых в столицу привезли сторонников Раджапаксы, туда же сталкивали и людей, которых подозревали в лояльности правительству.
Толпа штурмовала ворота резиденции и подожгла полицейские машины, которые блокировали вход, однако сам Радждапакса был заранее эвакуирован оттуда.
Досталось даже американскому посольству, которое находится через дорогу от офиса премьер-министра - туда залетело несколько слезоточивых гранат, однако никто не пострадал.
Волнения немного утихли лишь во вторник к утру. Однако вся площадь перед Темпл-Триз и окружающие улицы завалены битым стеклом и брошенной обувью. Сейчас эту территорию контролируют военные патрули.
Поводом для недовольства населения послужил усугубившийся на фоне пандемии коронавируса экономический кризис в стране, в котором жители винят исключительно правящую партию во главе с семейным кланом Раджапакса.
По словам бывшего министра финансов страны Али Сабри, который вместе с остальными членами кабинета министров подал в отставку в понедельник, доступные валютные резервы государства составляют лишь 50 млн долларов.
Нехватка топлива, продовольствия и медикаментов заставила людей выйти на улицы, однако протесты, продолжающиеся уже более месяца, до сих пор были по большей части мирными.
В настоящее время в стране ведутся переговоры о создании переходного правительства, в которое были бы включены все партии, однако участники протестов намерены добиваться отставки президента Готабаи Раджапаксы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ожидание поражения. Почему Путин на параде 9 мая воевал с НАТО
|Лидеры стран G7 пообещали нефтяное эмбарго против РФ и поддержку Украины оружием
|Контрнаступление и РСЗО из США. Как Украина и союзники «поздравляют» Путина с 9 мая
|Зеленский ветировал закон о санкциях, связанных с активами отдельных лиц
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕС одобрил 600 миллионов евро следующего транша макрофина Украины – Bloomberg
|Bloomberg: ЕС намерен ослабить шестой пакет санкций против России
|Чехия официально вошла в Совет ООН по правам человека – вместо РФ
|Небывалый взрыв насилия в Шри-Ланке: уличные столкновения, погромы, есть погибшие
|Оборонный комитет финского парламента рекомендовал вступление страны в НАТО
|Венгрия не будет блокировать вступление Украины в ЕС – посол
|Венгрия подтвердила, что переговоры по нефтяным санкциям продвинулись вперед
Это интересно
|Apple, Google и Microsoft внедрят беспарольную авторизацию в 2023 году
|ФБР: В 2021 году киберпреступления обошлись жертвам в $6,9 млрд
|Ferrari представила суперкар SP48 Unica: такой в мире всего один
|Марка DS задумала лишить будущие электрокары тормозов
|Власти Германии выделили 14 млрд евро на субсидии для развития полупроводниковых производств
|В AnTuTu назвали самые мощные смартфоны субфлагманского и среднего уровней
|Vivo X80 - единственный смартфон на Dimensity 9000 в апрельском рейтинге производительности AnTuTu