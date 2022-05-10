Финансовые новости
- |
- 10.05.22
- |
- 23:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Венгрия подтвердила, что переговоры по нефтяным санкциям продвинулись вперед
14:57 10.05.2022 |
Переговоры премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с главой Евросоюза Урсулой фон дер Ляйен о предлагаемых санкциях в отношении импорта российской нефти по мнению обеих сторон продвинулись вперед.
Об этом сообщает Bloomberg.
Орбан блокирует санкции ЕС, ссылаясь на зависимость Венгрии от российских энергоресурсов.
"Мы добились определенного прогресса, можно сказать, сделали небольшой шаг вперед. Однако нам нужно сделать гораздо больше, чтобы мы потенциально изменили нашу позицию", - заявил министр иностранных дел Петер Сийярто после завершения переговоров.
Фон дер Ляйен сказала после встречи, что она созовет виртуальную конференцию, чтобы "укрепить региональное сотрудничество в области нефтяной инфраструктуры".
"Переговоры с Орбаном "помогли прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью. Мы добились прогресса, но необходима дальнейшая работа", - написала она в Twitter.
Шестой пакет санкций ЕС против России в связи с ее вторжением в Украину предусматривает запрет на российскую сырую нефть в течение следующих шести месяцев.
На прошлой неделе Орбан заявил, что ничто иное, как пятилетнее освобождение и миллиарды долларов для покрытия расходов на капитальный ремонт энергетической отрасли Венгрии, не заставят его поддержать новый пакет санкций.
Он сказал, что ему нужно быть уверенным, что Венгрия сможет получать достаточно энергии из альтернативных источников для удовлетворения своих потребностей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ожидание поражения. Почему Путин на параде 9 мая воевал с НАТО
|Лидеры стран G7 пообещали нефтяное эмбарго против РФ и поддержку Украины оружием
|Контрнаступление и РСЗО из США. Как Украина и союзники «поздравляют» Путина с 9 мая
|Зеленский ветировал закон о санкциях, связанных с активами отдельных лиц
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕС одобрил 600 миллионов евро следующего транша макрофина Украины – Bloomberg
|Bloomberg: ЕС намерен ослабить шестой пакет санкций против России
|Чехия официально вошла в Совет ООН по правам человека – вместо РФ
|Небывалый взрыв насилия в Шри-Ланке: уличные столкновения, погромы, есть погибшие
|Оборонный комитет финского парламента рекомендовал вступление страны в НАТО
|Венгрия не будет блокировать вступление Украины в ЕС – посол
|Венгрия подтвердила, что переговоры по нефтяным санкциям продвинулись вперед
Это интересно
|Apple, Google и Microsoft внедрят беспарольную авторизацию в 2023 году
|ФБР: В 2021 году киберпреступления обошлись жертвам в $6,9 млрд
|Ferrari представила суперкар SP48 Unica: такой в мире всего один
|Марка DS задумала лишить будущие электрокары тормозов
|Власти Германии выделили 14 млрд евро на субсидии для развития полупроводниковых производств
|В AnTuTu назвали самые мощные смартфоны субфлагманского и среднего уровней
|Vivo X80 - единственный смартфон на Dimensity 9000 в апрельском рейтинге производительности AnTuTu