Германия и Катар спорят об условиях поставок сжиженного газа

Министр экономики ФРГ Хабек на переговорах в Катаре о поставках газа

Германия и Катар столкнулись с трудностями на переговорах о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) из-за разногласий по поводу ряда ключевых условий, сообщило во вторник, 10 мая, агентство Reuters со ссылкой на три информированных источника.

По сведениям агентства, ФРГ, намеревающаяся к 2040 году сократить выбросы углекислого газа на 88 процентов, не желает соглашаться на требования Катара заключать контракты как минимум на 20-летний срок. В то же время Катар не согласен с желанием Германии, как и всего Евросоюза, иметь возможность переправлять полученный сжиженный газ в другие страны.

ФРГ ежегодно потребляет около 100 млрд кубометров природного газа. Примерно 55 процентов этого объема поступает из России, остальное - из Нидерландов, Норвегии и ряда других стран. Германия поддержала сооружение двух терминалов для приема СПГ и взяла в аренду четыре плавучих хранилища и емкостей для регазификации.