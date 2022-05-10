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Информация об агентстве
Германия и Катар спорят об условиях поставок сжиженного газа
09:37 10.05.2022 |
Германия и Катар столкнулись с трудностями на переговорах о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) из-за разногласий по поводу ряда ключевых условий, сообщило во вторник, 10 мая, агентство Reuters со ссылкой на три информированных источника.
По сведениям агентства, ФРГ, намеревающаяся к 2040 году сократить выбросы углекислого газа на 88 процентов, не желает соглашаться на требования Катара заключать контракты как минимум на 20-летний срок. В то же время Катар не согласен с желанием Германии, как и всего Евросоюза, иметь возможность переправлять полученный сжиженный газ в другие страны.
ФРГ ежегодно потребляет около 100 млрд кубометров природного газа. Примерно 55 процентов этого объема поступает из России, остальное - из Нидерландов, Норвегии и ряда других стран. Германия поддержала сооружение двух терминалов для приема СПГ и взяла в аренду четыре плавучих хранилища и емкостей для регазификации.
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