Люксембург призвал Google начать строительство ЦОД стоимостью €1 млрд или вернуть землю

В Люксембурге устали ждать решения Google по вопросу строительству нового ЦОД на территории страны. В своё время этот вопрос стал темой горячего обсуждения властей, фермеров и инициативных групп экологов, поэтому обещанные Google инвестиции в размере более $1 млрд ожидаются властями с особенным нетерпением.

Известно, что Google приняла решение построить кампус ЦОД в Люксембурге ещё несколько лет назад, но столкнулась с нехваткой земли. Компания пригрозила властям уйти, если земля не будет найдена. Подходящий участок обнаружился в коммуне Биссен, но проект стоимостью €1 млрд ($1,1 млрд) столкнулся с противодействием экологов и местных жителей.

В частности, треть участка принадлежала одному из местных фермеров. Поскольку тот наотрез отказался продавать свой надел, власти пригрозили отнять остальные земли принудительно. Наконец, в 2017 году участок был продан Google, а в 2019 году переквалифицирован из земель сельхозназначения в промышленную площадку. Строительство были официально одобрены коммуной в октябре 2020 года, а в марте следующего суд отклонил попытку местных экологов из Mouvement Ecologique добиться его отмены.

Эти и другие защитники окружающей среды возражали против реализации проекта, поскольку один-единственный дата-центр стал бы потреблять 12 % электроэнергии Люксембурга. Да и в целом ценность проекта, позволяющего создать всего 100 рабочих мест, для местных жителей оказалась не слишком очевидна. При этом сколько ЦОД будет потреблять воды, компания сказать не смогла, зато заранее потребовала налоговые и иные льготы. Однако у самой Google, похоже, отсутствуют чёткие планы относительно участка.

Google активно строит дата-центры в соседних странах, но после покупки земли в Люксембурге так ничего и не предприняла. По словам министра экономики страны, препятствий для компании более нет. Министр подчеркнул, что Google придётся провести переоценку проекта, поскольку прошло уже несколько лет, и намекнул, что землями в маленькой стране интересуются другие техногиганты. При этом Люксембург имеет право выкупить участок по исходной цене - но только если Google решит его продать.